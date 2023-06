So geschwächt ist Putin : Fünf Lehren aus dem Wagner-Aufstand

Das Hauptquartier des südlichen Militärdistrikts in Rostow, ein zentraler Knotenpunkt für den Krieg in der Ukraine, konnte Prigoschin am Samstag kampflos besetzen. Anschließend führte er dort Vize-Verteidigungsminister Junus-bek Jewkurow in einem Video vor, während er ihm seine Forderungen vom Sturz der russischen Militärführung nannte. Laut Prigoschin hat sogar Generalstabschef Waleri Gerassimow das Hauptquartier in Rostow fluchtartig verlassen, um nicht Wagner in die Hände zu fallen.