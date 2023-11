Spannungen an Nato-Ostgrenze: Wie Belarus Polen provoziert

Seit bekannt ist, dass sich Truppen der berüchtigten Wagner-Gruppe in Belarus befinden, ist Warschau alarmiert. Dass sie dort gemeinsam mit dem Militär Übungen macht, wurde vom Verteidigungsministerium bestätigt. Videoaufnahmen sollen das beweisen. Am 23. Juli verstärkt Machthaber Lukaschenko bei einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin noch einmal die Sorgen in Polen, als er davon spricht, dass die Truppen ihn gefragt hätten, ob sie in den Westen gehen können.