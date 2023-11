Welche Folgen der Prigoschin-Tod für Russland hätte

Noch in der Nacht versammeln sich Anhänger der Wagner-Gruppe in St. Petersburg. Sie legen Nelken vor dem Hauptquartier der Privatarmee nieder, Totenkopf-Abzeichen, zünden Kerzen an. Das zeigen Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur AP. Für sie scheint festzustehen: Jewgeni Prigoschin ist tot.