Prigoschin-Flugzeug-Absturz: Signal des Kreml an Putschisten?

Dieses Foto, das russische Behörden veröffentlichten, zeigt Flugzeugtrümmer auf einem Feld in der russischen Region Twer. Es soll das Flugzeug sein, in dem Prigoschin gesessen haben soll.

Am Mittwochnachmittag stürzte in der russischen Region Twer ein Privatflugzeug vom Typ Embraer 600 ab, das der Wagner-Gruppe gehört und häufig von dem Oligarchen Jewgeni Prigoschin, dem Eigentümer von Wagner, genutzt wird. Das Flugzeug war auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg.

Zwischen Moskau und St. Petersburg ist ein Flugzeug abgestürtzt. Nach russischen Angaben kamen alle zehn Insassen ums Leben. Demnach stand der Wagner-Chef auf der Passagierliste. 23.08.2023 | 2:14 min

Russische Luftfahrtbehörde: Prigoschin in abgestürzter Maschine

Die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija bestätigte zunächst, dass alle zehn Menschen an Bord der Maschine ums Leben kamen, sieben Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. Später teilte die Behörde mit, dass Prigoschin auf der Passagierliste des Flugzeugs stand.

Ein Privatjet stürzt in Russland ab. Laut russischen Behörden an Bord: Der Söldner-Anführer Prigoschin. Auch Wagner-nahe Telegram-Kanäle vermelden seinen Tod.

Sowohl von russischer Seite als auch von Vertretern der Wagner-Gruppe ist der Tod Prigoschins vermeldet worden. Laut ZDF-Korrespondent Armin Coerper in Moskau steige Prigoschin aber oft nicht in die Maschine, auf deren Passagierliste er stand. "Fakt ist, es wird hier keine Untersuchung geben und kein Ergebnis geben, das für uns und unsere Standards irgendwie nachvollziehbar ist." Außerdem seien die Meldungen, dass Prigoschin unter den Toten ist, sehr schnell gekommen. "Das ging viel zu schnell als dass es da schon eine genetische Untersuchung oder sowas hätte gegeben haben können." (Quelle: ZDF)

Zweifel an Informationen

Auch der Gründer der Wagner-Gruppe, der erfahrene Söldner und De-facto-Kommandant Dmitry Utkin, soll den Angaben zufolge auf der Passagierliste gestanden haben. Der Name "Wagner" stammt von Utkins ursprünglichem Funkrufzeichen.

Die russische Luftfahrtbehörde habe bestätigt, dass ein Flugzeug mit Wagner-Chef Prigoschin an Bord abgestürtzt sei, sagt ZDF-Korrespondent Armin Coerper in Moskau. 23.08.2023 | 1:58 min

Keine erkennbaren Gründe für einen Unfall

Der Absturz ereignete sich genau zwei Monate nach dem gescheiterten Putschversuch von Prigoschin , der am 23. Juni begann. Nach den verfügbaren Flugdaten gewann das Flugzeug nach dem Start stetig an Geschwindigkeit und Höhe, stürzte dann aber plötzlich ab. Es wurden keine Anstrengungen für eine Notlandung unternommen, es wurde kein Notruf oder "Mayday" abgesetzt.

Das Wetter war gut und das Flugzeug befand sich in einem guten Zustand. Alles in allem scheint ein Unfall auf der Grundlage der zunächst verfügbaren Informationen eher unwahrscheinlich.

Spekulationen um Absturz von Wagner-Jet hoch im Kurs

Dies löste natürlich sofort weit verbreitete Gerüchte und Verschwörungserzählungen in den russischen sozialen Medien aus. Viele argumentieren, dass das Flugzeug von der russischen Luftabwehr abgeschossen wurde - entweder aus Versehen oder absichtlich. Und es ist auch ein Video aufgetaucht, das angeblich den Absturz des Jets zeigt.

Politikwissenschaftler Heinemann-Grüder analysiert den Machtkampf mit Putin und die Folgen des Absturzes. 23.08.2023 | 17:03 min

Das Ende der Freiheit der Wagner-Gruppe

Sollte es sich bei den Opfern neben Prigoschin tatsächlich um Utkin und einige andere Wagner-Kommandeure handeln, bedeutet dies wahrscheinlich das Ende der Wagner-Gruppe als eine Einheit, die ein gewisses Maß an Autonomie genoss. Danach werden die überlebenden, untergeordneten Wagner-Kommandeure sicherlich nicht zögern, das Angebot des russischen Verteidigungsministeriums anzunehmen, sich unterordnen zu lassen.

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

... ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin und leitet dort das Programm Sicherheit, Verteidigung und Rüstung. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt.

Kurzes Leben für gescheiterte Putschisten

Darüber hinaus ist die allgemeine politische Botschaft ebenso symbolisch und klar: Kein Putschversuch wird ungestraft bleiben und es gibt keine Vergebung für diejenigen, die versuchen, die Macht des Kremls anzugreifen. Dies passt in der Tat sehr gut in das allgemeine Muster der russischen Geschichte: Niemand, der einen Putschversuch unternahm und scheiterte, lebte danach noch lange.

Der Absturz der Maschine bedeutet jedoch nicht das Ende des Einsatzes privater Militärfirmen in Russland. Der wichtigste Dienst, den Wagner leistete, war die Fähigkeit, militärische Gewalt auf zweideutige, verdeckte Weise einzusetzen. Diese Fähigkeit braucht Russland immer noch und wird sie auch nach dem Ende der Wagner-Gruppe, wie sie bislang bestanden hat, brauchen. Die eigentliche Frage ist also, wer und was Prigoschin und die Wagner-Gruppe im politisch-militärischen Werkzeugkasten des Kremls ersetzen wird.