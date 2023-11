Putin äußert sich zu Prigoschins Tod - was wir wissen

Bergungsarbeiten nach Flugzeugabsturz in der Region Twer in Russland.

Genau zwei Monate nach seinem Aufstand gegen Wladimir Putin ist der Chef der russischen Söldner-Truppe "Wagner" - Jewgeni Prigoschin - am Mittwoch, 23. August, abends mit einer Privatmaschine abgestürzt und offenbar ums Leben gekommen

Wie hat Präsident Putin auf den Absturz reagiert?

Kremlchef Putin äußerte sich am Donnerstag erstmals zum Tod des Söldnerführers - bestätigte ihn allerdings nicht direkt. Er nannte Prigoschin einen "talentierten Menschen" mit einem schwierigen Schicksal. Und formulierte vorsichtig, dass "ersten Erkenntnissen zufolge" am Vorabend ein Flugzeug mit Angehörigen der Privatarmee Wagner abgestürzt sei.

Putin sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Er kündigte eine umfassende Aufklärung des Absturzes an. Diese habe begonnen, werde aber eine Zeit lang dauern, sagte er bei einem Treffen mit dem russischen Verwaltungschef von Donezk, Denis Puschilin.

Nach dem Absturz des Wagner-Flugzeugs sind noch viele Fragen offen. 24.08.2023 | 2:31 min

Was ist über den Tod von Prigoschin bekannt?

Die russische Luftfahrtbehörde hatte am Mittwochabend mitgeteilt, dass der Wagner-Chef laut der Fluglinie gemeinsam mit neun anderen Insassen in der Maschine gesessen habe. Alle zehn Insassen sind laut dem Katastrophenschutzministerium tot. Auch der Telegram-Kanal "Grey Zone", den Prigoschin oft als Sprachrohr nutzte, bestätigte am Mittwochabend seinen Tod.