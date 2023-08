Deutschland meldet am Abend einen fast leeren Evakuierungsflug im A400M für 30 Menschen. Laut dem deutschen Verteidigungsminister ist die Situation für die Deutschen in Niamey aktuell nicht bedrohlich. Berlin will den Luftwaffenstützpunkt in der nigrischen Hauptstadt so lange wie möglich halten - wird dieser doch benötigt für den Abzug der Bundeswehr aus Mali. Und wohl auch als letzter Funken Hoffnung, die ursprüngliche Idee einer Sahel-Strategie aufrechtzuerhalten. Räumt Deutschland den Flughafen in Niamey, dann wäre nichts mehr übrig von dem Plan, von Niger aus die Sahelzone so gut wie möglich zu stabilisieren.