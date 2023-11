Sahelzone: USA befürchten Erstarken von Terrorgruppen

US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield erklärte am Freitag vor dem UN-Sicherheitsrat mit Blick auf die zunehmende Bedrohung durch den Islamischen Staat und Al-Kaida-Ableger, die USA böten ihren afrikanischen Partnern weiterhin "entscheidende Unterstützung bei der Zerschlagung und Zersetzung" dieser Terrorgruppen an.

UN: IS "ernsthafte Bedrohung"

Der Leiter der UN-Terrorismusbekämpfung, Wladimir Woronkow, bekräftigte, dass der Islamische Staat (IS) "eine ernsthafte Bedrohung in Konfliktzonen und Nachbarländern" darstelle. In Teilen Afrikas sei die Ausbreitung des IS und mit ihm verbundener Gruppen sowie das zunehmende Ausmaß an Gewalt und Bedrohung nach wie vor "äußerst besorgniserregend".