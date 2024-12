Elon Musk will an britische Rechtspopulisten spenden

Jetzt scheint Musk seinen Worten Taten folgen zu lassen. Am Montag traf er Nigel Farage, den Chef der rechtspopulistischen Partei Reform UK, in der Residenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump in Mar-a-Lago in Florida. Sie hätten auch über Geld gesprochen, schrieb Farage in einem Gastbeitrag für die britische Zeitung "The Telegraph" über das Treffen. Musk habe "die Labour Party und die Konservativen als Einheitspartei beschrieben und keinen Zweifel daran gelassen, dass er hinter uns steht".