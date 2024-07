Elon Musk kündigt Millionen-Spende für Trumps Wahlkampf an

Musk sichert Trump seine Unterstützung zu - und will offenbar tief dafür in die Tasche greifen.

Der Tech-Milliardär Elon Musk will einem Medienbericht zufolge jeden Monat 45 Millionen Dollar (etwa 41 Millionen Euro) in einen neuen Fonds einzahlen, der Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl unterstützen soll.

Musks Spenden würden an eine politische Gruppe mit dem Namen "America PAC" gehen, berichtete das "Wall Street Journal" am Montag. Die Gruppe werde sich darauf konzentrieren, die Wählerregistrierung, die vorzeitige Stimmabgabe und die Briefwahl in sogenannten Swing States zu fördern. Swing States sind Bundesstaaten, in denen sich Demokraten und Republikaner häufig sehr enge Rennen liefern und die daher wahlentscheidend sind.