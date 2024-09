Die Bilanz: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg geht

Nach zehn Jahren endet die Amtszeit von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg – in schwierigen Zeiten.

Öffentlich Umarmungen - Kritik hinter den Kulissen

Stoltenberg verstand es dennoch, sie einzubeziehen. Seine Strategie: Öffentlich Umarmung und Kritik hinter den Kulissen. Das zahlte sich aus und beschenkte Stoltenberg einen seiner größten Erfolge während seiner Amtszeit: Die Erweiterung der Nato Schweden und Finnland wurden neue Mitglieder, Ungarn und die Türkei gaben am Ende ihren Widerstand auf. Das Bündnis ist unter Stoltenberg größer und mächtiger geworden.

Seine Karriere: erst Friedensbewegung, dann Militärbündnis

In der Nato gibt es die eine Geschichte, auf die sie gerne hinweisen, um Stoltenberg zu verstehen. Als junger Mann in den 70ern Jahren protestierte er friedensbewegt gegen den Vietnamkrieg und die Nato. Wie viele seiner Generation zweifelt er damals daran, dass militärische Stärke Frieden sichert. Fragt man ihn nach seinen Anti-Nato-Gefühlen als junger Mann, bekommt man eine Stoltenberg-Antwort. Nüchtern, aber vielsagend: "Ich kämpfte politisch gegen das Militärbündnis. Aber ich bin auch stolz, dass ich mich später als Politiker für die Nato eingesetzt habe", so Stoltenberg. Es ist nie zu spät, dazuzulernen.