Nato-Generalsekretär: Weg frei für Mark Rutte

Fast 14 Jahre lang war Rutte Premierminister der Niederlande. In seiner Heimat wurde er als "Teflon-Mark" verspottet, an dem jeder Skandal abzuperlen schien. In der Ukraine-Krise fiel er auf durch entschiedene Reden - und, wohl wichtiger: tatkräftiges Handeln, etwa mit der geplanten Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen an die Ukraine. Zuletzt beseitigte Rutte auch noch das letzte Argument seiner Gegner: indem die Niederlande in diesem Jahr das 2-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben erreichen - was sie unter Rutte bis dato immer verfehlt hatten.