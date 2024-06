Operationsplan: Was die Nato jetzt mit der Ukraine plant

Ukrainisches Militär feuert Panzerhaubitze 2000 ab: Die Nato will künftig die Koordinierung bei der Lieferung solcher Waffen offiziell übernehmen.(Archivbild)

Ursprünglich hatte es eine klare Trennung zwischen zwei Formaten gegeben: Zu Beginn des russischen Kriegs wollte sich die Nato aus den Waffenlieferungen ihrer Mitgliedstaaten an die Ukraine heraushalten, um nicht als Kriegspartei wahrgenommen zu werden. Waffenlieferungen wurden daher im sogenannten Ramstein-Format der Ukraine-Kontakt-Gruppe koordiniert - abseits der Nato, unter Führung der USA

Doch die Trennlinie zwischen den beiden Formaten war zuletzt immer weiter aufgeweicht worden: Bei einem quasi identischen Teilnehmerkreis fanden viele Treffen der Ramstein-Gruppe im Nato-Hauptquartier in Brüssel statt - und 99 Prozent der Waffenlieferungen an die Ukraine kamen ohnehin aus Nato-Staaten. Eine stärkere Koordinierung auf militärischer Ebene unter dem Dach der Nato sei daher absolut sinnvoll, hieß es berechtigterweise aus den Reihen der Nato-Staaten. Auf politischer Ebene sollen sich die Minister weiter im Rahmen des sogenannten Ramstein-Formats treffen.

Was hat das mit einer möglichen neuen Präsidentschaft Donald Trumps zu tun?

Die Nato-Außenminister beraten in Prag über die weitere Unterstützung der Ukraine. Dabei dürfte es auch um den Einsatz westlicher Waffen auf russischem Gebiet gehen.

Deshalb war Stoltenbergs Idee: rechtzeitig vor der US-Wahl die Koordinierung der Waffenhilfe unters Dach der Nato zu führen. So könnte das Format weiterlaufen, selbst wenn ein neuer US-Präsident am Ruder ist.

Es bleibt aber die Frage, was die Nato überhaupt noch leisten könnte, wenn in den USA ein Nato-skeptischer Präsident regiert.

Wird die Nato damit zur Kriegspartei?

Eine Kriegspartei wäre die Nato erst, wenn sie in diesen Krieg auch mit Soldaten eingreifen würde. Das aber passiert mit diesem Schritt nicht, und das hat die Nato auch keinesfalls vor. Auch die Überlegungen einzelner Nato-Staaten, darunter Frankreich, möglicherweise militärische Ausbilder in die Ukraine zu schicken, würden die Nato keineswegs zur Kriegspartei machen.

Moskau kündigt nach der Freigabe westlicher Waffen gegen russische Ziele eine asymmetrische Antwort an. Die ZDF-Korrespondenten Florian Neuhann und Armin Coerper ordnen ein.

Nur in den Augen von Wladimir Putin , dem russischen Präsidenten, ist die Nato schon lange eine Kriegspartei. Doch von Fakten hält Putin bekanntermaßen wenig.

Und Viktor Orban ist mit der neuen Rolle der Nato ebenfalls einverstanden?

Wie so oft war Ungarn das größte Hindernis auf dem Weg zu dieser neuen Rolle der Nato. Seit Kriegsbeginn lehnt Ungarns Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban jede militärische Hilfe an die Ukraine ab. Der notorische Quertreiber Orban drohte daher, die neue Koordinierung der westlichen Militärhilfe durch die Nato zu blockieren.

Ein Besuch des Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg am Mittwoch in Ungarn brachte jedoch den Durchbruch: Orban bekam ein "Opt-Out" zugesichert - also die Garantie, dass Ungarn auch bei einer neuen Koordinierung der Waffenhilfe durch die Nato nicht mitmachen müsse. Im Gegenzug sicherte Viktor Orban zu, die Entscheidung nicht zu blockieren.