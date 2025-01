Anschlag in New Orleans: Warum gab es keine Poller?

Eigentlich ist der Ort des Anschlags von New Orleans mit Pollern geschützt. Doch diese waren ausgerechnet in der Silvesternacht nicht im Einsatz.

Warum standen in New Orleans keine Poller?

In New Orleans ist in der Silvesternacht ein Mann in eine Menschenmenge gerast. 15 Menschen starben. Warum war das Ausgehviertel "French Quarter" nicht besser geschützt? 02.01.2025 | 1:35 min

In New Orleans fehlten einem Bericht zufolge Poller, die den Todesfahrer am Neujahrsmorgen hätten aufhalten können. Der Täter habe ein Polizeiauto umfahren, das den Zugang stattdessen versperren sollte, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Behördenangaben.

Die Poller, die normalerweise in New Orleans bei Großereignissen die Durchfahrt etwa in die Bourbon Street in dem beliebten Ausgehviertel versperren, seien in der Silvesternacht nicht im Einsatz gewesen. Sie sollten in Vorbereitung auf den Super Bowl, den New Orleans Anfang Februar ausrichtet, ausgetauscht werden.

Polizeiauto parkte als Ersatz für Poller

Als Ersatz parkte an der Stelle demnach ein Polizeiauto. Auch weitere Barrieren und Polizeipatrouillen seien zum Schutz der Fußgänger eingesetzt worden. "Wir hatten tatsächlich einen Plan, doch der Terrorist hat ihn zerschlagen", sagte New Orleans' Polizeichefin Anne Kirkpatrick demzufolge.

Die Möglichkeit, dass jemand das Polizeiauto umfahren könnte, sei "nichts gewesen, von dem wir annahmen, es berücksichtigen zu müssen", ergänzte der Polizeivorsteher des betroffenen Bezirks, Lejon Roberts. Wie genau es dem Täter gelang, einen Pick-up-Truck an den Schutzvorkehrungen vorbei in die Menschenmenge hineinzulenken, werde untersucht.

Nach dem Anschlag in New Orleans ist die Zahl der Todesopfer auf 15 gestiegen. Im Wagen befanden sich offenbar auch Sprengsätze – die Polizei fahndet nun nach möglichen Komplizen. 02.01.2025 | 0:35 min

