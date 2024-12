"Bester Ex-Präsident": Trauer um Carter

James Earl Carter jr. wurde am 1. Oktober 1924 in Georgia geboren, in einem Haus ohne fließendes Wasser oder Strom als Sohn einer Krankenschwester und eines Erdnussfarmers.



In den 60er Jahren trat Carter in die Politik ein, wurde zum Senator von Georgia gewählt, 1971 zum Gouverneur, 1976 dann zum US-Präsidenten. Seine Amtszeit war geprägt von der Ölkrise, hoher Inflation und Arbeitslosigkeit. Höhepunkt der Carter-Ära war das von ihm vermittelte Abkommen von Camp David 1978, in dem Ägypten den Staat Israel offiziell anerkannte.



Seine Sympathiewerte brachen jedoch ein, als im November 1979 mehr als 50 US-Amerikaner in der Botschaft in Teheran als Geiseln genommen wurden und ein Befreiungsversuch scheiterte. Carter wurden fehlendes diplomatisches Geschick und Zögerlichkeit vorgeworfen. Teheran ließ die Geiseln erst nach 444 Tagen im Januar 1981 frei - am Tag von Carters Amtsübergabe an Nachfolger Ronald Reagan.



Nach seinem Abschied aus dem Weißen Haus engagierte sich der Demokrat mit seinem Carter Center humanitär; unter anderem als Friedensvermittler 1994 in Haiti sowie in Bosnien, wo er einen Waffenstillstand erwirkte, der den Weg für den Friedensvertrag mitebnete. Für sein Engagement für die Menschenrechte erlangte er internationale Anerkennung und erhielt 2002 den Friedensnobelpreis.



2021 feierten Carter und seine Frau Rosalynn 75. Hochzeitstag. Sie starb im November 2023 mit 96 Jahren. Das Paar hat vier Kinder, elf Enkel und 14 Urenkel. Lange Jahre war der gläubige Christ in der Maranatha Baptist Church in Plains als Laienprediger tätig.