Watergate, Friedensnobelpreis und Co.: Jimmy Carter wird 100

Er will noch seine Stimme für Kamala Harris als nächstes Staatsoberhaupt der USA abgeben. Das berichtet Jimmy Carters Enkel über den ehemaligen US-Präsidenten vor etwa einem Monat der US-Zeitung "Atlanta Journal-Constitution".

Jimmy Carter wird dieses Jahr 100 - sein Ziel: Der Demokrat will so lange durchhalten, um bei den US-Wahlen noch Kamala Harris wählen zu können.

Dass Jimmy Carter in seinem hohen Alter noch ein solches Lebensziel definiert, zeigt, wie sehr er die Verantwortung spürt, sich in die Entwicklung des Landes einzubringen. Auch wenn seine eigene Amtszeit fast ein halbes Jahrhundert zurückliegt. Bis zuletzt macht er sich einen Namen als internationaler Krisenvermittler - als Präsident galt er dagegen als eher glücklos darin, sein Land durch herausfordernde Zeiten zu navigieren.

Religiöser Farmersohn aus dem Süden der USA

James Earl Carter, Jr. wurde am 1. Oktober 1924 im US-Bundesstaat Georgia, geboren. Sein Leben beginnt auf der Familienfarm ohne Strom und ohne fließendes Wasser. Erzogen wird er im christlichen Glauben der Baptisten.

Den Glauben teilte er mit seiner Ehefrau: Bereits beim ersten Date mit der 17-Jährigen Eleanor Rosalynn Smith aus der Nachbarschaft, soll er seiner Mutter gesagt haben: "Sie ist das Mädchen, das ich heiraten will." Gemeinsam bekommen sie drei gemeinsame Söhne und eine Tochter.

Dank Watergate: Als Außenseiter nach Washington

Nach dem Tod von Carters Vater übernahm die Familie den Hof. Neun Jahre später ging Carter in die Politik. Als Gouverneur von Georgia sorgte sein Einsatz für Ökologie, Effizienz in der Verwaltung und die Beseitigung von Rassenschranken in den Südstaaten für Aufmerksamkeit.