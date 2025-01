Anschlag in New Orleans: Wer war der Täter Jabbar?

"Vom IS inspiriert", finanzielle Probleme und ehemals in Diensten der US-Armee: Wer der mutmaßliche Täter des Anschlags von New Orleans war.

In der Silvesternacht ist in New Orleans ein Mann in eine Menschenmenge gerast. Dabei starben mindestens zehn Menschen. Der Fahrer wurde von der Polizei erschossen. 01.01.2025 | 2:26 min

Der mutmaßliche Attentäter von New Orleans, der vom FBI als der 42-jährige US-Bürger Shamsud-Din Jabbar identifiziert wurde, stammte aus Texas und war dort offenbar als Immobilienmakler tätig. Früher war er Soldat der US-Armee, in der er jahrelang als IT-Spezialist diente.

In einem vor vier Jahren auf Youtube veröffentlichten Video, in dem er seine Maklerdienste anbot, rühmte sich Jabbar selbst als "harter Verhandlungspartner". Aus von der "New York Times" veröffentlichten Strafregistern geht hervor, dass er zweimal wegen kleinerer Delikte angeklagt wurde: 2002 wegen Diebstahls und 2005 wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein.

Täter von New Orleans hatte finanzielle Probleme

Der Zeitung zufolge war Jabbar zweimal verheiratet, wobei seine zweite Ehe im Jahr 2022 geschieden wurde. Im Scheidungsverfahren schilderte er dem Anwalt seiner Frau in einer E-Mail seine finanziellen Probleme.

"Ich kann mir die Raten für das Haus nicht leisten", schrieb er laut "NYT". Seine Immobilienfirma habe im Jahr zuvor mehr als 28.000 Dollar Verlust gemacht. Auch habe er wegen der Anwaltskosten tausende Dollar an Kreditkartenschulden.

Jabbar war für die US-Armee in Afghanistan

In dem Youtube-Video, das AFP sehen konnte, das später aber von der Plattform gelöscht wurde, gab Jabbar an, lange beim US-Militär als IT-Spezialist gedient zu haben. Durch diese Erfahrung habe er ein Verständnis für guten Service entwickelt und dafür, auf alles zu achten, "um sicherzustellen, dass alles reibungslos abläuft", sagte der Ex-Armeeangehörige mit einem Südstaatenakzent.

Die US-Bundespolizei FBI bestätigte in ihrer Pressekonferenz nach der tödlichen Auto-Attacke, dass Jabbar US-Soldat war und offenbar ehrenhaft entlassen wurde. Laut Pentagon hatte er von 2007 bis 2015 im Personalmanagement und als IT-Fachmann für die US-Armee gearbeitet und ihr danach bis 2020 als Reservist angehört. Ein Armeesprecher sagte, Jabbar habe von Februar 2009 bis Januar 2010 in Afghanistan gedient und am Ende seines Dienstes den Rang eines Feldwebels gehabt.

15 Tote bei Anschlag in New Orleans

Bei dem mutmaßlich von dem 42-Jährigen verübten Angriff wurden in der Neujahrsnacht in New Orleans mindestens 15 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Der Täter fuhr mit seinem Pick-up in dem bei Touristen beliebten Viertel French Quarter in eine feiernde Menschenmenge.

Quelle: ZDF

In seinem Wagen fanden die Ermittler eine Flagge der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). US-Präsident Joe Biden sagte unter Berufung auf die Ermittler, einige Stunden vor dem Angriff in New Orleans habe Jabbar in Online-Netzwerken Videos veröffentlicht, die darauf hinwiesen, dass er "vom IS inspiriert" gewesen sei.

