Niederlande: Bruch der Koalition nach Krawallen verhindert

In den Niederlanden ist ein Bruch der Regierungskoalition im Zusammenhang mit den jüngsten antisemitischen Krawallen entschärft worden.

Es gab und gibt keinen Rassismus in der Regierung.

Nach stundenlangen Krisengesprächen in Den Haag haben die Koalitionsparteien der Regierung ihren Streit über mutmaßlich rassistische Äußerungen von Ministern beigelegt.

Ministerpräsident Dick Schoof erklärte am späten Freitag, dass die Koalition weiter gemeinsam regieren wolle. Sein Kabinett habe eine Einigung erzielt, die nur den Rücktritt der Staatssekretärin im Finanzministerium, Nora Achahbar, nicht aber anderer Mitglieder zur Folge hatte.

Nach Spannungen zwischen israelischen Fußballfans und pro-palästinensischen Demonstranten kam es in Amsterdam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Staatssekretärin: Äußerungen von Ministern gingen zu weit

Anlass für die Regierungskrise waren angeblich beleidigende Äußerungen über Muslime und marokkanische Niederländer von Ministern nach den Angriffen auf israelische Fußballfans in Amsterdam in der vergangenen Woche.

15.11.2024 | 2:08 min