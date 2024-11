Israel rät Bürgern von Großveranstaltungen im Ausland ab

Nach den antisemitischen Ausschreitungen am Rande des Spiels eines israelischen Fußballclubs in Amsterdam will Frankreich das anstehende Spiel seiner Nationalmannschaft gegen Israel am Donnerstag massiv absichern.

Bei der Begegnung am Donnerstag in Paris würden 4.000 Beamte mobilisiert, kündigte am Sonntag Polizeichef Laurent Nuñez an. Ein solches Aufgebot sei "sehr unüblich". Zugleich kündigte er an, die israelische Nationalmannschaft werde von einer Eliteeinheit der nationalen Polizei geschützt.