Mark Rutte - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Mark Rutte wurde 1967 in Den Haag in den Niederlanden geboren. Er engagierte sich bereits in seiner Jugend politisch. Ab 2002 war er Staatssekretär, erst im Ministerium für Arbeit und Soziales und danach im Ministerium für Erziehung, Kultur und Wissenschaft. Im Jahr 2006 wurde Mark Rutte Fraktionsvorsitzender der bürgerlich-liberalen VVD-Partei. Das erste Mal wurde Mark Rutte 2010 Ministerpräsident der Niederlande. Seine Politik während der Corona -Pandemie führte zu schweren Unruhen im Land. Immer wieder erschütterten Skandale seine Amtszeit und es kam zu häufig wechselnden Koalitionen im Land. Am 10. Juli 2023 kündigte Mark Rutte seinen Rückzug aus der Politik an. Im Februar 2024 wurde er als Nachfolger von Jens Stoltenberg als Nato-Generalsekretär vorschlagen. Seine Amtszeit beginnt im Oktober 2024.