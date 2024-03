Niederlande: Rechtspopulist Wilders verzichtet auf Premier-Amt

Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders sieht nach eigenen Angaben keine Chancen mehr, das Amt des Regierungschefs zu übernehmen. "Ich kann nur Premierminister werden, wenn alle Parteien in der Koalition dies unterstützen", schrieb Wilders im Onlinedienst X. "Das war nicht der Fall", fügte er mit Blick auf die anhaltenden Koalitionsverhandlungen hinzu.

Er wolle ein rechtes Kabinett, fügte Wilders an. Die Liebe zu seinem Land und seinen Wählern sei größer und wichtiger "als meine eigene Position".

Zuvor hatten niederländische Medien berichtet, es habe in den Gesprächen zur Bildung einer Regierung einen Durchbruch gegeben. Es galt als wahrscheinlich, dass eine Expertenregierung gebildet wird, wie es sie in der Vergangenheit etwa auch in Italien gegeben hat.