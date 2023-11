Niederlande-Wahl: Das trennt Wilders von der Macht

Der Rechtspopulist Geert Wilders hat die niederländische Parlamentswahl gewonnen. Ob seine “Partei der Freiheit“ jedoch auch eine Regierungsmehrheit bilden kann, ist noch unklar. 23.11.2023 | 1:32 min

Es geht um ein kleines, schmuckes Gebäude, das sich in einem schmutzigen Weiher spiegelt. Das "Torentje" ist ein Anbau des Binnenhofs von Den Haag. Im Palast sitzt das Parlament, im Türmchen der Premier.

Nach 13 Jahren Mark Rutte, der bei diesen Wahlen nicht mehr antrat, könnte der Rechtspopulist Geert Wilders einziehen . Das wird - am Tag nach seinem Wahlsieg - immer wahrscheinlicher. Doch es bleiben Hürden.

Mehrheit im Parlament: Wilders braucht 39 zusätzliche Stimmen

Mit der Bauernpartei wäre Regieren aber einfacher. Sie hat sieben Sitze und dazu eine starke Fraktion in der anderen Parlamentskammer.

Nach seinem Wahlsieg wird sich Geert Wilders „mit weiteren Parteien auf der rechten Seite des Parteienspektrums zusammensetzen", sagt ZDF-Korrespondent Gunnar Krüger.

Partner auf der Rechten: Kein klares Bekenntnis zu Wilders

Dilan Yesilgöz, Kandidatin der Rechtsliberalen, versprach vor der Wahl, "keinen Wähler ausschließen", also auch nicht die von Wilders. Aber sie versprach auch, Wilders nicht zum Premier zu wählen. Dieses Versprechen wiederholte sie nicht - am Tag nach der Wahl nur so viel: