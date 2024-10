Ende der Monarchie: Wird der König von Norwegen abgesetzt?

Die königliche Familie von Norwegen : Im nächsten Jahr soll über den Fortbestand der Monarchie abgestimmt werden. Quelle: epa

Die Zustimmung zum norwegischen Königshaus nimmt seit Jahren ab. Nun plädiert die sozialistische Linkspartei sogar für deren Abschaffung. 02.10.2024 | 2:00 min

Frode Jacobsen sitzt an seinem Platz im norwegischen Parlament. Vor dem Sozialdemokraten befindet sich ein kleines Gerät, das aussieht wie ein goldenes Transistorradio. Eine Abstimmungsmaschine, ausgerüstet mit zwei Knöpfen: grün steht für "dafür", rot für "dagegen". Eine Frage will die kleinere sozialistische Linkspartei hier im Parlament zur Abstimmung stellen: Soll die Monarchie in Norwegen abgeschafft werden? Drücken zu viele Abgeordnete auf grün, müsste die Königsfamilie aus ihrem Schloss im Herzen Oslos ausziehen, gäbe es keinen König Harald, keinen Kronprinzen Haakon mehr - und die Klatschblätter hätten so manche Geschichte weniger zum Abdrucken. Wird es so weit kommen?

Zustimmung zur Monarchie nimmt ab

Frode Jacobsen winkt ab: "Es gibt hohe Energiekosten, hohe Zinsen und Preise, es gibt viele Herausforderungen, die relevanter sind. Wenn man eine Liste erstellt, welche Probleme die Norweger im Alltag erleben, würde die Frage der Monarchie ziemlich weit unten auf dieser Liste stehen." Das sehen hier längst nicht alle so. Die letzten Umfragen des norwegischen Fernsehens zeigen, dass die Unterstützung für die Monarchie nur noch bei 62 Prozent liegt. Im Jahr 2017 waren es noch 81 Prozent, im Mai diesen Jahres 73 Prozent.

Die Anschuldigungen gegen Marius Borg Høiby wiegen schwer. Auf Nachfrage einer norwegischen Reporterin äußert sich jetzt Kronprinz Haakon zu den Vorwürfen. 26.08.2024 | 0:40 min

Skandale um Drogen, Gewalt - und einen Schamanen

Ein Vertrauensverlust, an dem die königlichen Protagonisten nicht unschuldig sind. Seit Wochen bedient Marius, der Sohn von Kronprinzessin Mette Marit, die Boulevardmedien: Alkohol- und Koksbeichten, Gewaltvorwürfe Verhaftung . Viel schwerer aber wiegt die Geschäftstüchtigkeit von Prinzessin Märtha Louise, die die Bilder ihrer Hochzeit mit einem Schamanen an Netflix verkauft hat. Fast 30 Millionen Euro bewilligt das norwegische Parlament dem Königshaus jedes Jahr.

Zahlungen ans Königshaus - als moralische Verpflichtung

Erwartet wird dafür auch entsprechendes Verhalten: Öffentlichkeit, Bescheidenheit, Zugänglichkeit. Der Historiker Trond Noren Isaksen sieht noch einen Grund für die Popularitätseinbußen. "Das Königshaus ist in der Öffentlichkeit nur wenig präsent, weil es mehrere Mitglieder gibt, die alt oder krank sind - und damit erhalten all die negativen Schlagzeilen einen großen Teil der Aufmerksamkeit. Und die Menschen sehen nicht die gute Arbeit, die die königliche Familie auch leistet."

Zwei Jahre haben sie auf diesen Moment gewartet. Am Fjord Geiranger hat Prinzessin Märtha Louise dem selbsternannten Schamanen Durek Verrett das Jawort gegeben. 02.09.2024 | 2:19 min

Königshaus soll demokratische Werte widerspiegeln

Diesen feinen Unterschied macht auch die Sozialistische Linkspartei, die nach König Harald, der 87 Jahre alt ist, die Monarchie gerne zu den Geschichtsakten legen würde: "Es geht hier nicht um diese Menschen", sagt Andreas Sjalb Unneland von der Sozialistischen Linkspartei. "Wir sind darauf bedacht, Macht und Reichtum in der Gesellschaft auszugleichen, und uns ist wichtig, dass auch die höchsten Positionen die demokratischen Werte widerspiegeln, die wir in Norwegen so hochhalten." Der Abgeordnete würde das Volk gerne über diese Frage abstimmen lassen.

Soll die Bevölkerung direkt über Monarchie abstimmen?

Das einzige Mal, dass nicht die Politik, sondern die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme zur Monarchie direkt abgeben konnten, ist schon lange her: 1905. "Es gibt alle vier Jahre den Vorschlag, die Monarchie abzuschaffen", sagt Frode Jacobsen. "Darüber wird dann abgestimmt. Wenn die Wähler die Monarchie abschaffen wollen, können sie für die Parteien stimmen, die dies wollen. Meiner Meinung nach ist das demokratisch ausreichend."

Die norwegischen Royals besuchen Veranstaltungen in Sor-Trondelag und nehmen sich viel Zeit für große und kleine Fans. Trotz schlechten Wetters nehmen die beiden sich viel Zeit. 11.09.2024 | 0:33 min

Entscheidung im Parlament erst 2025

Über den Antrag wird erst in der nächsten Legislaturperiode ab nächstem Jahr abgestimmt. König Harald und Familie werden also das nächste Weihnachten in ihrem Schloss in Oslo feiern und vermutlich auch viele weitere - denn es bräuchte im Parlament mindestens eine Zweidrittelmehrheit für ein Ende der Monarchie. Und die ist bei aller Kritik nicht in Sicht.