: Es wäre vor allem ein Wechsel in der EU-Politik. Herbert Kickl hat öfter Viktor Orbán als sein Vorbild genannt. Schlechte Nachrichten wären es aber auch für den Klimaschutz. ÖVP und FPÖ sind sich recht einig, dass es ein Teil der Freiheit ist, dass Straßen gebaut werden müssen. Frauen, Migranten, aber auch Wissenschaft, Kultur oder Journalisten, also all jene Gruppen, die Herbert Kickl bisher als gegnerisch empfunden hat, die hätten sicher ein schwereres Leben. Aber wir sehen schon erste Reaktionen in der Zivilgesellschaft, zum Beispiel Demonstrationen am Ballhausplatz. Natürlich ist damit zu rechnen, dass es Widerstand, dass es Proteste gibt.