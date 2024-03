Özdemir sieht "putinsche Propaganda" in Getreide-Streit

Bundesagrarminister Cem Özdemir Grüne ) hat Ungarn und polnische Bauern indirekt für ihren Widerstand gegen ukrainische Getreideimporte kritisiert. Die Verteidigung der Ukraine finde auch darüber statt, "dass man sich an putinscher Propaganda nicht beteiligt", sagte der Minister am Dienstag in Brüssel. Das Problem sinkender Getreidepreise liege nicht an ukrainischen Lieferungen.