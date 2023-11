Neuer Korridor: Ukraine exportiert wieder mehr Getreide

Aber es gibt natürlich weiter Risiken. So warnte Russland im Sommer, es werde davon ausgehen, dass Schiffe auf dem Weg zu ukrainischen Schwarzmeerhäfen Waffen transportieren. Und nach der Aufkündigung des Deals hat Moskau sowohl Häfen als auch Getreideinfrastruktur in der Ukraine angegriffen und dabei Nahrung in einem Umfang vernichtet, der ausgereicht hätte, mehr als eine Million Menschen ein Jahr lang zu versorgen.