Olympisches Feuer in Paris wird zu Attraktion

Was das Olympische Feuer so besonders macht

Bei der Eröffnungsfeier von Olympia 2024 in Paris entfachten Teddy Riner und Marie-José Pérec das Olympische Feuer. Quelle: 24-3539177

Hunderte Schaulustige sind an diesem lauen Sommerabend gekommen. Vor den Toren der Tuilerien-Gärten in Paris zücken sie ihre Smartphones. Als die Sonne am Horizont verschwindet, steigt der Heißluftballon mit der olympischen Flamme in den Abendhimmel auf, 60 Meter über dem Boden. Die jubelnde Menge applaudiert. Seit dem Wochenende kommen immer mehr Menschen zur überraschenden Attraktion der Olympischen Spiele

Der Ballon ist immens. Es ist sehr besonders, ihn so nah zu sehen. Das ist nochmal was anderes als im Fernsehen. Shiori Simon, Touristin

Die Touristin Shiori Simon aus Japan hat online ein kostenloses Zeitfenster gebucht, um die Olympische Flamme zu besichtigen.

Im antiken Olympia in Griechenland wurde das olympische Feuer für die Sommerspiele entzündet. Mit dem traditionellen Fackellauf geht die Flamme nun auf die Reise bis nach Paris. 16.04.2024 | 0:16 min

Highlight der Olympia-Eröffnungsfeier 2024

Paris ist ein Coup gelungen. Die an Wahrzeichen so bestückte Metropole ist in diesen Tagen um einen Zuschauermagneten reicher geworden. Die Millionen Besucherinnen und Besucher in der Stadt haben die Eröffnungsfeier ganz genau verfolgt, an deren Ende Frankreichs Olympiahelden Judoka Teddy Riner und Leichtathletin Marie-José Pérec das Feuer entfachten.

Céline Dion auf dem Eiffelturm, Lady Gaga vor Notre-Dame: Die Olympischen Spiele werden mit einer unvergleichlichen Lichtershow eröffnet. Im Dauerregen feiern Hunderttausende mit. 27.07.2024 | 18:22 min

Olympisches Feuer ökologischer denn je

Die Idee der Flamme am Ballon reiht sich in ein modernes, progressives Frankreich ein, das diese Spielen präsentieren sollen. Denn das olympische Symbol ist in eine nachhaltige Installation eingebettet: 200 Hochdrucknebeldüsen erzeugen Wasserdampf. Dieser wird von 40 LED-Scheinwerfern beleuchtet. Das Feuer ist eine raffinierte Illusion und ökologisch zugleich.

Erstmals kommt das olympische Feuer ohne einen fossilen Brennstoff aus. Mathieu Lehanneur ist der Erfinder dieser Idee. Der Designer beschreibt, wie er darauf gekommen ist: "Es wäre sehr schwierig gewesen, eine Gas betriebene, echte heiße Flamme in 60 Meter Höhe steigen zu lassen. Uns war es wichtig, eine nachhaltige Flamme zu gestalten, die zu den Werten der Spiele von Paris 2024 passt."

Das Olympische Feuer bei Tag: In den Tuilerien-Gärten in Paris ist die besondere Olympische Flamme zu bestaunen. Das Feuer ist jedoch nur eine Illusion. Quelle: Luis Jachmann / ZDF

Anspielung auf historischen Heißluftballonflug

Die Umsetzung kommt bei den Besucherinnen und Besuchern gut an: "Die Idee ist genial. Ich wäre niemals daraufgekommen, dass sie elektrisch betrieben ist, wenn man es mir nicht jemand erzählt hätte", berichtet Marimar Rey aus Madrid.

Die Touristenattraktion ist eine Anspielung auf den ersten bemannten Flug der Menschheit. Am 21. November 1783 stieg der erste Heißluftballon der Gebrüder Montgolfiers in Paris in die Luft, ein wissenschaftlicher Quantensprung. Wenige Wochen nach den Gebrüdern Mongolfiers entwickelte der Physiker Jacques Charles den ersten Prototyp eines Wasserstoffballons. Vor hunderttausenden Menschen hebte dieser im Dezember 1783 ausgerechnet in den Tuilerien ab.

Heute wurde das olympische Feuer in Griechenland entzündet. Den Bestimmungsort in Frankreich soll es am 26. Juli erreichen. Wo in Paris das Feuer brennen soll, ist noch geheim. 16.04.2024 | 0:16 min

Bürgermeisterin Anne Hidalgo mit Überzeugungsarbeit

Paris' Bürgermeisterin Anne Hidalgo hatte bei den Pariserinnen und Parisern lange Überzeugungsarbeit für die Spiele leisten müssen. Jetzt, so scheint es, elektrisieren die Wettkämpfe auch die Menschen vor Ort.

Hidalgo möchte diesen Moment verewigen. Auch über die Spiele hinaus könnten die Olympischen Ringe, die derzeit am Eiffelturm hängen, der Stadt erhalten bleiben. Und auch der Flammenkessel soll bleiben. Als Andenken an zwei Wochen im Sommer 2024, in denen Paris sich als weltoffene, innovative Gastgeberin präsentiert.

