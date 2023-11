Pakistan: Oppositionsführer Khan wegen Korruption verurteilt

Pakistans Oppositionsführer Imran Khan ist in einem Korruptionsprozess schuldig gesprochen worden. Er darf damit für fünf Jahre keine politischen Ämter tragen.

Verhaftung in Lahore

Das Urteil wenige Monate vor der Parlamentswahl in Pakistan wurde in dessen Abwesenheit gesprochen. Mit der Verurteilung wurde auch Khans Verhaftung angeordnet, wie Parteivertreter erklärten.

Polizisten nahmen den 70 Jahre alten Ex-Premier am Samstag in seinem Haus in der Stadt Lahore fest, erklärte Khans Partei PTI. Pakistanische Fernsehsender berichteten über die Festnahme und zeigten Bilder von Polizei-Kolonnen.