In dem Imperativ "Hoffe" liegt schon eine stückweite Erkenntnis über das Wesen dieses Papstes. Er fordert: "Habt Hoffnung!" und will so die Verzagten aufrütteln. Mit der Veröffentlichung seiner Autobiografie wollte Papst Franziskus nicht länger warten, weil die schweren Zeiten gerade jetzt nach Hoffnung rufen. Kein Zufall, dass Papst Franziskus zum gerade begonnenen Heiligen Jahr 2025 die Hoffnung in den Vordergrund stellt. Das offizielle Motto lautet "Pilger der Hoffnung" und wer seine Autobiografie liest, sieht Jorge Mario Bergoglio, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, selbst als den größten Pilger der Hoffnung.