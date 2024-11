Präsidentenwahl in Polen: Kandidatenkür bei Bürgerplattform

Erster Kandidat: Warschaus Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski

Der 52-jährige Trzaskowski führt in mehreren Umfragen, die von polnischen Medien in Auftrag gegeben wurden. Auch eine interne Befragung der Bürgerkoalition bestätigte diesen Trend. Viele seiner Anhänger sehen in Trzaskowski quasi den natürlichen Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei. Denn der Warschauer Oberbürgermeister fuhr bereits bei der Präsidentenwahl 2020 einen Achtungserfolg ein: Damals unterlag nur ganz knapp dem Amtsinhaber Andrzej Duda in der Stichwahl.