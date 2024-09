PiS - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die polnische PiS-Partei steht für Prawo i Sprawiedliwość, was auf deutsch übersetzt Recht und Gerechtigkeit bedeutet. Gegründet wurde die Partei im Jahre 2001 und wird heute von einem der beiden Gründer und Parteivorsitzenden Jaroslaw Kaczynski geführt. PiS setzt sich für traditionelle christliche Werte, nationale Souveränität und eine starke Rolle des Staates in der Wirtschaft ein. Die Partei ist bekannt für ihre euroskeptische Haltung und ihren Fokus auf innere Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit. Von 2015 bis 2023 stellte die PiS die Regierung in Polen . ZDFheute informiert zur PiS aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.