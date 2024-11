Kandidat der PiS: Eine Frau kommt nicht infrage

"Jung, groß, imposant und gut aussehend": Das ist keine Profilbeschreibung auf Tinder, es ist wortwörtlich der Wunsch von PiS-Chefs Jaroslaw Kaczynski, wie der Kandidat seiner Partei sein soll. Bloß keine Frau: In Zeiten des Kriegs in der Ukraine kommt das für die national-konservative PiS gar nicht infrage - oder besser gesagt, für ihre Wähler.

Jaroslaw Kaczynski wird nicht kandidieren

Duda gewann 2015 und 2020. Das Staatsoberhaupt darf offiziell zu keiner Partei gehören, aber Duda bleibt seiner Mutter-Partei PiS treu. Er unterstützte den Umbau der Gerichte etwa, finalisierte per Unterschrift zumeist die Gesetze der Nationalkonservativen, was ihm den Spitznamen "Kaczynskis Kugelschreiber" einbrachte.

Regierung von Donald Tusk hadert mit Andrzej Duda

Was Kaczynski sehr gefallen hat, passt der seit 2023 neuen Tusk-Regierung gar nicht. Duda hat als Staatspräsident ein Vetorecht und kann jedes Gesetz der liberalkonservativen Regierung ablehnen. So hat er zum Beispiel den rezeptfreien Zugang zur Pille danach verhindert. Solange er im Amt ist, kommt die Liberalisierung des Abtreibungsrechtes nicht infrage.

Duda ist Fan von Donald Trump

Und: Duda ist ein echter Trump-Fan. Die PiS würde sich so einen Sieg wie den von Trump in den USA sehr wünschen. Es fehlt nur ein Kandidat. Soll es der ehemalige Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak oder der EU-Abgeordnete Tobiasz Bocheński sein oder doch der Leiter des Instituts für Nationales Gedenken, Karol Nawrocki, sein?

Zwei liberale Kandidaten in Polen

Auf der liberalen Seite ist es umgekehrt. Hier stehen bereits zwei bekannte Gesichter in den Startlöchern: der Bürgermeister Warschaus, Rafal Trzaskowski, und Außenminister Radoslaw Sikorski. Der erste ist in den Großstädten beliebt und weiß, wie Wahlkampf geht. 2020 hat er gegen Duda fast gewonnen. Er steht für LGBTQ-Rechte, ließ Kruzifixe in den Warschauer Amtsstuben abhängen.

Der zweite könnte in der Provinz punkten, denn er war mal Verteidigungsminister, und zwar in einem PiS-Kabinett. Er hatte das Lager gewechselt. Sikorski war schon einmal Chefdiplomat in Polen (2007 bis 2015), ist im Ausland gut bekannt und vernetzt, in Kriegszeiten in der Ukraine scheint er kompetenter. Gleichzeitig weckt er in der Bevölkerung weniger Sympathie als Trzaskowski.