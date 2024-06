Polen: PiS-Gründer Jaroslaw Kaczynski feiert Geburtstag

"Retter der Nation im Ruhestand" - so war die Antwort Jaroslaw Kaczynskis im Jahr 1994, als ihn die polnische Journalistin Teresa Toranska nach seinem Ziel fragte, und er sagte weiter: "am liebsten wäre ich der Chef einer starken, sehr einflussreichen, mitregierenden oder regierenden Partei."

Kaczynski: Gründervater der PiS-Partei

30 Jahre danach ist das Ziel zum Teil erreicht. Kaczynski ist zweifellos der Chef einer starken national-konservativen Partei PiS in Polen . Die PiS regierte von 2015 bis 2023, bis zum Sieg von Donald Tusk . Diesen Juni hat sie zum ersten Mal seit zehn Jahren Wahlen auf Landesebene, die Europawahlen , verloren. Der 75-jährige Kaczynski könnte längst in den Ruhestand gehen, will es aber nicht.

In Polen wird ein neues Parlament gewählt. Die rechtsextreme Partei Konfederacja greift im Wahlkampf die regierende nationalkonservative PiS-Partei von rechts an.

Geboren 1949 in Warschau hat er sein ganzes Leben der Politik gewidmet. Studierter Jurist, aktiv als Intellektueller in der polnischen Opposition in den 80er Jahren, wird er Mitglied im ersten demokratischen Parlament und will schon damals das neue Polen gestalten.