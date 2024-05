Verheugen über EU-Osterweiterung: "Ein kleines Wunder"

... war ab 1960 Mitglied der FDP , arbeitete unter Hans-Dietrich Genscher im Innen- und Außenministerium. 1978 wurde er zum Generalsekretär der Freien Demokraten gewählt. Nur vier Jahre später trat er nach dem Bruch der sozialliberalen Koalition unter Helmut Schmidt in die SPD ein.Auch bei den Sozialdemokraten stieg Verheugen schnell auf, wurde in den 1990ern unter anderem Bundesgeschäftsführer der Partei und später stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Unter dem damaligen EU-Kommissionspräsidenten Romano Prodi wurde Verheugen 1999 EU-Kommissar für die Erweiterungsverhandlungen, die 2004 ihren Abschluss fanden. Später war er noch rund fünf Jahre lang EU-Industriekommissar und stellvertretender Kommissionspräsident.Seit dem Ende seiner politischen Laufbahn ist Verheugen Honorarprofessor für Europäisches Regieren an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Er ist Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes mit Stern.Quelle: Lebendiges Museum Online, Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland