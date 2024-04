Petér Magyar: Der Mann, der Orbán gefährlich werden könnte

Am Freitagabend kam es in Ungarn erneut zu Protesten. Die Menschen protestierten gegen die Regierung von Präsident Orban und forderten den Rücktritt des Innenministers. 27.04.2024 | 0:15 min

Es ist ein Mittwoch Mitte April, als sich der kleine Park vor der mittelalterlichen Ziegelstein-Burg im ungarischen Gyula füllt. Róbert Strauss hat sein Handystativ mitgebracht, um den besonderen Moment festzuhalten. Gyula hat knapp dreißigtausend Einwohner - die Hauptstadt Budapest ist weit weg.

Gyula ist Orbán-Land. Die meisten hier wählen seine Fidesz-Partei. Orte wie diese, sind Orbáns Machtbasis. Róbert Strauss ist aufgeregt. Denn gleich wird hier jemand auftreten, der Orbáns Machtbasis angreifen will: Petér Magyar.

Alle, die sich hier versammelt haben, hoffen auf Veränderung. Sie glauben fest an eine Wiederherstellung der Demokratie in Ungarn. Róbert Strauss

Und dann kommt Péter Magyar - und schafft es kaum zur Bühne. Er macht Selfies, schüttelt Hände.

Hoffnungsträger der Opposition in Ungarn

Seit Magyar zum Hoffnungsträger der neuen Opposition aufgestiegen ist, hapert es an vielem, vor allem an der Kommunikation. Die anwesende Presse weiß von dem Termin nur, weil sie sich als Parteimitglieder getarnt in die Foren begeben hat. Man merkt: Magyar steht unter Druck.

Doch er will eigentlich jemand anderem Druck machen: Viktor Orbán . Um ihm und seiner regierenden, rechtsnationalen Fidesz-Partei bei der Europawahl Stimmen zu rauben, hat Magyar eilig eine eigene Partei formiert: R&F, Respekt und Freiheit. In Windeseile waren die notwendigen 20.000 Unterschriften zusammengekommen. Nun steht Magyar in Gyula vor rund 500 Anhängern. Seine Hände zittern, doch seine Stimme ist fest.

Menschen von Gyula. Von nun an wird nichts mehr so sein wie zuvor. Es wird ein harter Kampf sein. Aber mit euch und der Hilfe von Millionen Ungarn werden wir unser Land - Schritt für Schritt - zurückerobern! Petér Magyar, Oppositionspolitiker

Bringt Petér Magyar die Veränderung?

Magyar greift Orbán direkt an: Vetternwirtschaft, Korruption, Misswirtschaft . Er verspricht mehr Ärzte, eine Reform der Bildung, und eine Versöhnung mit der EU . Die Menge applaudiert. Es sind diese Themen, die seit Beginn des Jahres Hunderttausende in Budapest und Debrecen auf die Straße treiben.

Petér Magyar ...



Seit dem Rückzug seiner Ex-Frau hat Magyar sich mit scharfen Angriffen auf Viktor Orbán und dessen Regierung hervorgetan. Er tritt nun mit seiner Liste für die Europawahl an und hat binnen weniger Wochen in Umfragen zweistellige Zustimmungswerte erreicht.



Quelle: dpa, AFP ... war mit der ehemaligen Justizministerin Judit Varga verheiratet und hat in Ungarn selbst Führungsposten in staatlichen und staatsnahen Institutionen und Unternehmen bekleidet. Im Februar 2024 hat er überraschend mit seinem bisherigen politischen Umfeld gebrochen. Unmittelbarer Anlass war seiner Darstellung nach die Affäre um die Begnadigung eines Pädophilen-Helfers, die zum Rücktritt von Staatspräsidentin Katalin Novak sowie dem Ende der politischen Laufbahn seiner Ex-Frau geführt hatte.Seit dem Rückzug seiner Ex-Frau hat Magyar sich mit scharfen Angriffen auf Viktor Orbán und dessen Regierung hervorgetan. Er tritt nun mit seiner Liste für die Europawahl an und hat binnen weniger Wochen in Umfragen zweistellige Zustimmungswerte erreicht.Quelle: dpa, AFP

Es brodelt in Ungarn . Doch das reicht nicht, wenn Magyar Orbán wirklich stürzen will. Ungarns große Städte gelten als Orbán-kritisch. Auf dem Land sind die Menschen schwerer zu überzeugen. Doch Magyar hat einen Vorteil:

Er hat eine ähnliche Agenda, eine ähnliche Ausrichtung und ein ähnliches Image wie der alte Fidesz sozusagen. Fidesz ohne Korruption. Dániel Mikecz, Institute for Political Science Budapest

Tatsächlich setzt auch Magyar auf Nationales: Die Fahne, die Hymne, den Stolz der Ungarn auf ihr Land. Selbst wenn Magyar auf seiner Wahlkampftour durch die kleinen Städte und Dörfer nicht genug Fidesz-Anhänger erreicht, so könnte sein wachsender Zuspruch doch Veränderung bewirken:

Ein weiterer Effekt könnte die Demobilisierung der Fidesz-Wähler sein. Weil sie verunsichert sind, ob Fidesz wirklich noch eine gute Agenda hat. Dániel Mikecz, Institute for Political Science Budapest

Noch, so Politikwissenschaftler Mikecz, falle der Fidesz-Partei kein Rezept ein, wie sie mit Magyar umgehen soll. Auf der Vorstellung des Wahlprogramms für die Europawahl, beließ es Ministerpräsident Orbán bei den üblichen Parolen: No migration, no gender, no war!

Echte Konkurrenz zu Orban?

Und man ist bei Fidesz nicht müde, Magyar als scheinheilig zu disqualifizieren. Bis vor kurzem war dieser selbst Mitglied bei der Partei. Magyar sagt, dass er die Nase voll hatte von der Partei und ihrer Propaganda. Politikwissenschaftler Mikecz sieht in Magyars Vergangenheit gar Vorteile:

Er ist jemand Neues, jemand, der gleichzeitig drinnen und draußen ist. Drinnen, denn er stammt aus Fidesz-Kreisen. Er kennt einige Geheimnisse und kann Fidesz gefährlich werden. Gleichzeitig ist er Draußen, weil er nie Teil der Opposition war, die eigentlich keinen Erfolg vorweisen kann. Dániel Mikecz, Institute for Political Science Budapest

Róbert Strauss klappt in Gyula sein Stativ zusammen. Er wirkt beseelt, begeistert von seinem Idol, das schon wieder unterwegs ist, zum nächsten Auftritt. Auch er sieht in Magyars Vergangenheit kein Problem. Es sei keine Sünde, sagt er, eine Partei zu verlassen, die sich gegen die eigenen Werte richtet. Am 5. Mai ist die nächste große Demo in Debrecen. 80.000 Magyar-Anhänger haben sich schon angemeldet.

Christian von Rechenberg ist Korrespondent im ZDF-Studio Wien.