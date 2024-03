Korruptionsvorwürfe gegen Orban-Regierung

Als Reaktion warf Varga ihrem Ex-Mann Magyar in einem Facebook-Beitrag am Dienstag häusliche Gewalt vor. Der Mitschnitt sei in einem "Zustand der Einschüchterung" entstanden, schreibt Varga in ihrem Post . Orbans Stabschef Gergely Gulyas äußerte sich dazu Mittwochnachmittag laut ORF so: Ein "Ehestreit" habe "nichts mit dem öffentlichen Leben zu tun".