Wann wurde die EU gegründet?

EKGS, EWG und Euratom: Die Anfänge der EU

In den 1960er Jahren definierten die Gründungsländer eine erste gemeinsame Agrarpolitik und schlossen erste Handelsabkommen mit Ländern außerhalb der EWG. 1967 fusionierten sich EGKS, EWG und Euratom zur Europäischen Gemeinschaft (EG), die von dort über eine einzige Verwaltung (heutige EU-Kommission) und eine einzige Exekutive (den Rat) verfügte.

Die EG wuchs weiter. 1981 trat Griechenland , fünf Jahre später Portugal und Spanien bei. In den 1980er Jahren wurde ein erstes Forschungs- und Innovationsprogramm gegründet und das Erasmus-Programm zur Mobilität von Studierenden ins Leben gerufen.

Seit wann besteht die Europäische Union (EU)?

1992 wurde im niederländischen Maastricht der Vertrag über die Europäische Union unterzeichnet. Dieser legte künftige Vorschriften für die gemeinsame Währung Euro und für die Außen- und Sicherheitspolitik sowie eine engere Zusammenarbeit in der Justiz fest. 1993 trat der Vertrag in Kraft und die Europäische Union wurde unter dem Namen, den wir bis heute nutzen, gegründet. Zwei Jahre später traten Österreich Finnland und Schweden der EU bei.

Welche Länder sind Mitglied im Schengen-Raum?

1995 begann durch das Schengener Abkommen der grenzfreie Reiseverkehr in zunächst sieben EU-Ländern. Seit dem Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien Ende März sind mittlerweile außer Irland und Zypern alle EU-Länder Mitglieder des Schengen-Raums mit uneingeschränktem Personenverkehr in Europa.

Rumänien und Bulgarien sind dem Schengen-Raum beigetreten. Für Reisende entfallen die Grenzkontrollen an Flug- und Seehäfen. An den Landgrenzen wird vorerst weiter kontrolliert.

Zypern erfüllt bisher nicht die Voraussetzungen für einen Beitritt und Irland hat auf eine Mitgliedschaft im Schengen-Raum verzichtet. Auch die Nicht-EU-Länder Norwegen, Schweiz , Lichtenstein und Island gehören dem Schengen-Raum an.

Was waren EU-Meilensteine im 21. Jahrhundert?

2002 wurde der Euro als gesetzliches Zahlungsmittel in zunächst 12 EU-Ländern eingeführt. 2004 sind mit Zypern, Malta, Estland, Lettland, Litauen, Polen , Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn erstmals zehn weitere Länder der EU beigetreten. 2007 folgte die Aufnahme von Bulgarien und Rumänien.

