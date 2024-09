Beginn des Zweiten Weltkriegs: Zeitzeugen erinnern sich

Vor 80 Jahren begann der Aufstand der polnischen „Heimatarmee“ gegen die deutsche Besatzung. 63 Tage dauerte der Widerstand in Warschau – und wurde am Ende brutal niedergeschlagen.

Der erste September 1939: In den frühen Morgenstunden begann der deutsche Überfall auf Polen . Und damit der Zweite Weltkrieg . In sechs Jahren kostete er das Leben von fast 60 Millionen Menschen. Polen selbst hat 6 Millionen Staatsbürger verloren. Kein politisches Wort kann stärker sein als die Worte der Zeitzeugen. Auch 85 Jahre später erinnern sie sich. Sie haben die Grausamkeit erlebt und überlebt.

In Polen wird den Opfern des Warschauer Aufstands gegen die Nazis vor 80 Jahren gedacht. Rund 200.000 Menschen wurden damals ermordet, Bundespräsident Steinmeier bat um Vergebung.

Zeitzeuge erinnert sich: "Die Stadt brannte"

Józef Stępień (geb. 1932) ist einer der letzten lebenden Zeitzeugen der Luftwaffenbombardierung von Wielun am 1.9.1939. Zehn Minuten nach dem Angriff auf Wieluń folgte die Attacke auf die Westerplatte, die als der Beginn des Zweiten Weltkriegs gilt.

"Ich wurde von den Flugzeugen geweckt, die kamen, und die Stadt bombardierten. Da sind meine Eltern und ich aufgesprungen und haben uns gefragt: "Was passiert hier? Wir haben nicht mit Bomben gerechnet." Durch eine Explosion wurde ein Fenster aus dem Zimmer gerissen. "(…) Die Stadt brannte. Da war Weinen und Zähneknirschen."

Seine Botschaft: "Ich wünsche niemandem einen Krieg, egal, welchen Krieg. Was ist der Sinn des Kriegs, was ist der Sinn? Die Kriege sollten nicht erlaubt sein."

Zweiter Weltkrieg: "Die Welt stürzte ein"

Ihre Erinnerung: "Mein Vater wurde von Gestapo festgehalten. Beim Besuchstermin hat er mir gesagt: 'Tochter, sage Mama, dass ich der erste auf der Liste bin, der verhaftet wird.' Ihm erzählten die SS-Männer, dass er 'auf eine kulturelle Schulung gehen würde, um westliche Kultur zu lernen'. Ich habe meinen Vater nie mehr gesehen und meine Mutter nur noch sieben Monate lang. Die Welt stürzte ein. So früh." Ihre Botschaft:

Seien wir menschlich, denn was im Krieg zwischen Menschen entsteht, ist einfach unbegreiflich. Wie kann man jemanden hassen, nur weil er einer anderen Nationalität angehört?

"Die Deutschen sollen verstehen, was in Polen war"

Andrzej Frydryszak (geb. 1928) kämpfte im Warschauer Aufstand 1944. Bis heute kann er die deutschen Gedichte zitieren, die er in den Besatzungsjahren auswendig lernen musste. Genauso wie die Befehle der deutschen Okkupanten.

"Die Deutschen wollten unser Sommerhaus besetzen. Ich war fast zwölf Jahre alt und versuchte das Haus zu verteidigen. Ich sagte dem Offizier, das Haus ist nicht vor Frost geschützt usw. und er hat mir eine Ohrfeige gegeben und gesagt: 'Mein lieber Junge, mach keinen Quatsch. Wenn ich brauche, dann nehme ich.' Und er hat mir so aufs Ohr gehauen, ich hatte hier einen Bluterguss und habe bis heute eine Hörminderung auf dem linken Ohr."

Seine Botschaft: "Die Deutschen sollen verstehen, was in Polen war. Das Gedächtnis hilft, Fehler zu vermeiden und das zu respektieren, was wir gemeinsam haben. Und unser Gemeinsames ist Europa. Das ist unser Vaterland."