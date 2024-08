Warschauer Aufstand: Steinmeier bittet um Vergebung

Eigentlich macht der Bundespräsident gerade Urlaub in den Bergen, doch für diesen einen Termin unterbricht er ihn. Es sei ihm eine große Ehre, dass er als deutscher Bundespräsident beim Gedenken an den Warschauer Aufstand sprechen dürfe, sagt Frank-Walter Steinmeier am Mittwochabend. Nur einmal zuvor, vor 30 Jahren, war ein anderer deutscher Bundespräsident als Redner hier - Roman Herzog.

Steinmeier: "Ich bitte gerade heute, und gerade hier, um Vergebung"

Applaus und Anerkennung für Steinmeier

Steinmeier trifft Überlebende des Warschauer Aufstands

Deutsch-polnische Versöhnung bleibt ein Thema

Steinmeier war in seiner Amtszeit bereits acht mal in Polen, mindestens einmal im Jahr. Doch ganz einfach war es nicht in den letzten Jahren mit einer rechten Regierung in Polen und einem Präsidenten, der sehr hart ist in seiner Rhethorik, der die deutsche Schuld sehr deutlich ausspricht, aber wenige Worte der Versöhnung findet.