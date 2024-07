Warschauer Aufstand: Gedenken an Polen im Zweiten Weltkrieg

Warschau, 1. August 1944: Die Widerstandsbewegung Armia Krajowa ("Polnische Heimatarmee") hat die deutschen Besatzer angegriffen. Geplant war, die Deutschen in wenigen Tagen zu bekämpfen- am Ende dauerte der Widerstand 63 Tage lang an und wurde blutig niedergeschlagen. Die Stadt lag in Schutt und Asche. Janusz Maksymowicz ist einer der ungefähr 40.000 Kämpfer. Und einer der wenigen, die heute noch am Leben sind. Mit ZDFheute teilt er seine Erinnerungen an den Aufstand und hat eine Botschaft für die Zukunft.