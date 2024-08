Kommentar: Die Verurteilung der KZ-Sekretärin war richtig

Ist es gut - jetzt, fast 80 Jahre nach Kriegsende - eine Frau zu verurteilen, die als Sekretärin in einem Konzentrationslager gearbeitet hat? Ganz klar Nein. Gut wäre gewesen, den Mördern und Helfern vor 50, 60, 70 Jahren den Prozess zu machen. Gut wäre gewesen, die vielen Verbrecher aus den vorderen Reihen vorneweg zu verurteilen.

Irmgard F. hatte immer die Wahl

Und trotzdem ist der Prozess, in dem die Schuld der heute 99-Jährigen geklärt wurde, richtig und wichtig. Denn er zeigt, dass auch die "kleinen Rädchen" die "große Maschinerie" des Massenmords möglich gemacht haben. Auch die damals 18-Jährige musste nicht mit ihrer Schreibarbeit das Morden unterstützen. Sie hatte immer die Wahl. Hätte sich zumindest versetzen lassen können. Das haben Sachverständige auch in diesem Prozess wieder bestätigt.

Verurteilung der KZ-Sekretärin stößt auf Ablehnung

Aber Jahrzehnte später - hätte nicht acht Jahrzehnte später bedeuten dürfen. Damit zeigt dieses Urteil, was die deutsche Justiz und die deutsche Gesellschaft fast ein Jahrhundert lang versäumt haben. Und es löst, weil es so spät kommt, Ablehnung aus: Eine Frau, die mitleiderweckend alt ist und die eine vergleichsweise kleine Schuld auf sich geladen hat, wird verurteilt. Was soll das?!