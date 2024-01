Politisches Theater: Aufgeheizte Stimmung in Polen

"Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus": Jedem, der die Lage in Polen in den letzten Jahren beobachtet hat, sind diese Worte gut bekannt. Die damalige Opposition mit Donald Tusk an der Spitze hat sie mehrmals wiederholt, die Bürger auf den Straßen skandiert und viele internationale Experten in ihren Analysen gefordert.