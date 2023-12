Polen: Morawiecki verliert Vertrauensfrage

Knapp zwei Monate nach dem Wahlsieg eines proeuropäischen Oppositionsbündnisses steht die alte, nationalkonservative Regierung endgültig vor dem Aus. 11.12.2023 | 3:23 min

Knapp zwei Monate nach dem Sieg der Opposition bei der Parlamentswahl in Polen geht es voran. Noch-Premier Mateusz Morawiecki von der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hat im Parlament die Vertrauensfrage gestellt - und sie verloren: Lediglich 190 von 456 Abgeordneten votierten für Morawieckis Regierung. 266 stimmten dagegen.

Nach Morawieckis Scheitern - genau sechs Jahre nach seinem Antritt als Ministerpräsident am 11. Dezember 2017 - werden die Abgeordneten aller Voraussicht nach bereits am Montagabend den Auftrag zur Regierungsbildung an Oppositionsführer Donald Tusk vom liberal-konservativen Wahlbündnis Bürgerkoalition (KO) vergeben.