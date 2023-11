Polen: Duda beauftragt Morawiecki mit Regierungsbildung

Der rechtskonservativen PiS-Partei fehlt nach den Wahlen in Polen ein Koalitionspartner, die Bildung einer Regierung scheint für sie fast unmöglich. Trotzdem hat Polens Präsident Duda den bisherigen Regierungschef Morawiecki mit der Regierungsbildung beauftragt. 07.11.2023 | 2:12 min

Gut drei Wochen nach Wahl in Polen hat Präsident Andrzej Duda mit einer umstrittenen Entscheidung den Machtwechsel weiter hinausgezögert. Das Staatsoberhaupt erteilte am Montag dem bisherigen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki von der nationalkonservativen PiS den Auftrag zur Regierungsbildung.

Morawiecki mit Regierungsbildung beauftragt

Weiter sagt Duda: "Dabei habe ich beschlossen, die gute parlamentarische Tradition fortzusetzen, wonach die siegreiche Partei zuerst die Chance erhält, eine Regierung zu bilden. Wenn die Mission des Vertreters von PiS scheitert, wird im nächsten Schritt der Sejm den Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten auswählen, und ich werde ihn oder sie sofort in das Amt einsetzen. Alle verfassungsrechtlichen Vorschriften und Fristen werden eingehalten."

"Die polnische Opposition hat einen historischen Sieg davongetragen", so Rolf Nikel, ehemaliger deutscher Botschafter in Polen. Dennoch "muss man sich auf einen langwierigen Formierungsprozess einstellen."

ZDF-Korrespondentin: "Nicht überraschend"

"Die Entscheidung ist nicht überraschend", kommentiert Natalie Steger, ZDF-Korrespondentin in Warschau. An sich habe es im freien Polen tatsächlich Tradition, dass der Kandidat der stärksten Partei mit der Regierungsbildung beauftragt wird.

Außerdem stehe Präsident Duda der PiS nah und habe sich in acht Jahren als treuer Unterstützung der nationalkonservativen Regierungspartei gezeigt. Was ihm den Spitznamen "Kugelschreiber" einbracht habe, weil er PiS-Gesetze zuallermeist unterschrieb, so Steger.