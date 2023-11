Die Polen-Wahl und die EU: Warum Brüssel vorsichtig jubelt

"Wäre", "könnte", "sollte". Brüssels Blase jubelt in der Möglichkeitsform. Am Morgen nach der Wahl auf X, ehemals Twitter, vorsichtige Worte für "große Hoffnungen": "Wir brauchen Polen zurück im Herzen Europas", schreibt die sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende im Europa-Parlament, Iratxe Garcia Perez.

"Die polnische Opposition hat einen historischen Sieg davongetragen", so Rolf Nikel, ehemaliger deutscher Botschafter in Polen. Dennoch "muss man sich auf einen langwierigen Formierungsprozess einstellen." 16.10.2023 | 4:07 min

Warum Brüssel noch vorsichtig ist

Dazu Bilder langer Schlangen vor Wahllokalen bis spät in die Nacht, in Polens liberalen Hochburgen wie Breslau, genauso wie in der polnischen Diaspora, von Berlin über London bis Palermo. Die Bürgerplattform des ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk und zwei weitere Oppositionsparteien kommen nach einer in der Nacht veröffentlichten Nachwahl-Umfrage auf über 53 Prozent der Stimmen. Viele in Brüssel sagen, das wäre ein "game changer". Es wäre.