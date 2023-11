Tusk vs. Kaczyński: Wie aus Fast-Koalitionären Feinde wurden

Donald Tusk und Jarosław Kaczyński prägen seit Jahren Polens Politik. Die Rivalität manifestiert sich in einem brutalen Wahlkampf. Was sind die Wurzeln ihrer Feindschaft?

Tusk vs. Kaczyński

Gaben sich früher die Hand: Donald Tusk (l) und Jarosław Kaczyński nach einer TV-Debatte im Jahr 2007. Quelle: imago

Es vergeht kaum ein Tag im Wahlkampf, an dem Jarosław Kaczyński seinen Erzrivalen Donald Tusk nicht erwähnt. "Ich würde so gerne dieses Mal nicht über Tusk sprechen, aber ich schaffe es einfach nicht", sagte der PiS-Vorsitzende am Mittwoch in Krakau mit einem süffisanten Lächeln.

Tusk, Vorsitzender der Bürgerplattform (PO) und Führer des größten Oppositionsbündnisses Bürgerkoalition (KO), "zwinge ihn einfach ständig dazu". In diesem Fall ging es um die Kritik Tusks am Umgang des Verteidigungsministeriums mit der polnischen Armee - am Tag zuvor waren zwei hochranginge Armeechefs zurückgetreten

Personifizierter Wahlkampf im Staatsfernsehen

Der Liberalkonservative Tusk ist für die PiS und die regierungsnahen Medien zur klar definierten Zielscheibe im Wahlkampf geworden. Er führe lediglich Befehle aus Berlin und Brüssel aus, wolle "Millionen illegaler Migranten" aus muslimisch geprägten Staaten ins Land lassen.

Wahlkampfspots, die auch das Staatsfernsehen TVP sendet, zeigen ihn gemeinsam mit Putin oder zusammengeschnitten mit Bildern von Krawallen in französischen Städten - unterlegt mit martialischer Musik.

"Das, was wir jetzt erleben in Polen, der Wahlkampf, wie brutal er ist, wie personifiziert die vielen Slogans und Aussagen sind - das kennt man aus Deutschland gar nicht", unterstreicht die polnische Politologin Agnieszka Łada-Konefał vom Deutschen Polen-Institut in Darmstadt.

2005 wollten PiS und PO koalieren

PiS und PO: Zwei Parteien, die gemeinsame Wurzeln in der Solidarność-Bewegung haben, aber heute so verfeindet sind, dass eine Zusammenarbeit auf eine unbestimmte Zeit völlig ausgeschlossen ist. Das war nicht schon immer so.

Was im Jahr 2023 wie eine Geschichte aus dem Political-Fiction-Bereich klingt: 2005 galten die beiden Parteien als Koalitionäre in spe. Das Wahlergebnis gab ihnen ein klares Votum der Bürger: Zusammen kamen sie auf knapp zwei Drittel Sitze im Parlament. Es kam zu Verhandlungen, die Öffentlichkeit diskutierte schon über mögliche Ministerposten.

Warum es nicht zu einer Koalition kam

Doch wider Erwarten kam eine Koalition am Ende doch nicht zustande. Der Präsidentschaftswahlkampf zwischen Jarosławs Bruder Lech Kaczyński und Donald Tusk kurz nach den Parlamentswahlen hat zu Verwerfungen geführt, zudem gab es Streit über die Vergabe der wichtigsten Ministerien.

Nach Ansicht des Warschauer Soziologen Andrzej Rychard gab es zudem "inhaltliche Diskrepanzen".

Zwar stammen beide Parteien aus dem antikommunistischen Solidarność-Zweig, aber trotz dessen gab es viele Angelegenheiten, die die beiden getrennt hat. Andrzej Rychard, Soziologe, Polnische Akademie der Wissenschaften

Das sei vor allem "ihr Verhältnis zur Realität und zur Zukunft".

"Die eine Seite orientiert sich hin zu einer liberalen Demokratie, die zweite Seite repräsentiert eher eine konservative Fraktion, einen konservativen Teil der Gesellschaft mit konservativen Wertevorstellungen", erklärt Rychard.

Liberale vs. konservative Wertevorstellungen

Heute ist genau diese Unterscheidung die Haupttrennlinie zwischen der PiS und der von der PO. Donald Tusks Partei kritisiert die Regierung für die Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit , etwa den Umbau des Justizsystems, der für Streit mit den EU-Institutionen sorgt.

Donald Tusk Ex-EU-Ratspräsident Donald Tusk. Quelle: Piotr Nowak/PAP/dpa/Archiv Mitbegründer der Partei Bürgerplattform (PO) im Jahr 2001. Von 2003 bis 2014 und dann wieder ab 2021 ihr Vorsitzender. Regierungschef von 2007 bis 2014. Anschließend wechselte Tusk nach Brüssel, war von 2014 bis 2019 EU-Ratsvorsitzender. Wurde danach zum Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament gewählt. Jarosław Kaczyński Jaroslaw Kaczynski, Vorsitzender der PiS-Partei. Archivbild Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa Mitbegründer der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) im Jahr 2001. Ab 2003 durchgehend ihr Vorsitzender. 2006-2007 Regierungschef, in der aktuellen Wahlperiode zweimal Vize-Premier.

Die beiden Strömungen seien zwar auch in der Solidarność -Bewegung integriert gewesen.

Aber diese zwei Visionen der zwei Strömungen waren während des Kampfes gegen den gemeinsamen Feind, den Kommunismus, nur nebensächlich und im Hintergrund der Wahrnehmung. Andrzej Rychard, Soziologe, Polnische Akademie der Wissenschaften

Erst der Zusammenbruch des kommunistischen Systems hat die beiden gegensätzlichen Wertvorstellungen der Strömungen ans Tageslicht gebracht, die bereits die ganze Zeit verdeckt koexistiert haben."

Heute spricht übrigens Kaczyński von der PO als den "wahren Kommunisten". Für die PiS begann nämlich erst mit der Übernahme der Regierungsverantwortung die Ära eines freien und völlig souveränen Polen nach einer Zeit des "radikalen Postkommunismus", wie der PiS-Parteivorsitzende immer wieder betonte.

Keine Debatte zwischen Kaczynski und Tusk im Wahlkampf

Kaczyński gegen Tusk: Zwei Männer, die für ihre Vision eines polnischen Staates kämpfen und wie keine anderen seit mehr als einem Jahrzehnt die politische Bühne Polens prägen. Dabei standen sie sich im Wahlkampf keine Sekunde gegenüber, um ihre Argumente auszutauschen. Tusk hätte Kaczyński gerne bei der TV-Debatte bei TVP konfrontiert, dieser nahm jedoch stattdessen einen Wahlkampftermin in Südpolen wahr.