Harter Wahlkampf in Polen: Kann die Opposition gewinnen?

So sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki neulich, dass unter Tusk die Arbeitslosigkeit so hoch gewesen sei, dass der ehemalige Premierminister selbst ins Ausland fliehen musste. "Er musste Angela Merkel bitten, ihm einen Job zu besorgen", so Morawiecki. Von 2014 bis 2019 war Tusk der EU-Ratspräsident. Keine Beförderung, so spielt es die PiS, sondern eine Art Verrat am eigenen Volk.