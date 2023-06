Vor Wahl in Polen: Mobilisieren, polarisieren

Das Wort "Souveränität" kommt immer ins Spiel, wenn die polnische Regierung mit einer Kritik, einem Urteil oder einem Beschluss der EU nicht zufrieden ist. Ein weiteres Beispiel: Asylpolitik. Die EU-Innenminister hatten sich neulich auf einen Asylkompromiss geeinigt, der unter anderem vorsieht, dass EU-Länder, die keine Migranten aufnehmen wollen, ein Geld in Höhe von 20.000 Euro für jeden Migranten in einen von Brüssel verwalteten Fonds zahlen müssen. Die PiS lehnt dies ab. "Ich rufe alle, die am Referendum teilnehmen werden, dazu auf, Nein zu sagen", so Kaczynski. Gleichzeitig versicherte er, dass Polen in der EU bleiben möchte.