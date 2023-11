Wahlkampf in Polen: "Antideutsche Rhetorik hat Folgen"

Es vergeht kaum ein Tag im Wahlkampf, an dem Jarosław Kaczyński und seine PiS-Partei nicht mit antideutschen Tönen auffallen. Vor wenigen Wochen sorgte ein Wahlkampfspot für Aufsehen, in dem der PiS-Vorsitzende ein fiktives Gespräch mit einem deutschen Botschafter führt und Kanzler Scholz eine Abfuhr erteilt . Ein Gesicht hat das Feindbild auch: Oppositionsführer Donald Tusk wird unterstellt, der Handlanger Berlins zu sein

ZDF: Die Regierung benutzt die antideutsche Karte seit Jahren, in diesem Wahlkampf aber offenbar noch stärker als zuvor. Was steckt dahinter?

Am 15. Oktober wird in Polen gewählt. Jüngste Umfragen sehen die regierende PiS-Partei vorn. 20.09.2023 | 2:11 min

ZDF: Was will die PiS damit bezwecken?

Łada-Konefał: Wenn die PiS die antideutsche Rhetorik benutzt, geht es vor allem darum, innenpolitisch zu punkten. Da ist es nicht so wichtig, was die Deutschen sich denken, welche Konsequenz das für die deutsch-polnischen Beziehungen hat. Umgekehrt, man denkt sehr innenpolitisch dabei. Vor allem denkt man nur an die kurzfristigen Folgen und nicht, was das längerfristig für die deutsch-polnischen Beziehungen bedeutet.