USA in Sorge: Putin würde Waffen an Nordkorea liefern

Satellitenbilder sollen zeigen, wie fast 2.000 Container mit Waffen von Nordkorea per Zug nach Russland gebracht wurden. Ein Munitionsdepot soll so deutlich gewachsen sein.

Die US-Regierung blickt mit Sorge auf die Drohung von Kremlchef Wladimir Putin , als Antwort auf Waffenlieferungen an die Ukraine russische Waffen an Nordkorea zu liefern. "Das würde die koreanische Halbinsel destabilisieren", mahnte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Donnerstag in Washington.

Südkorea verurteilt strategisches Abkommen

Putin droht, Präzisionswaffen zu liefern

Putin, der diese Woche in Pjöngjang empfangen wurde und dann nach Vietnam weiterreiste, hatte in so einem Fall schwere Konsequenzen angekündigt, "die der heutigen Führung von Südkorea kaum gefallen werden". Mit Blick auf westliche Waffenlieferungen an die Ukraine drohte Russlands Präsident damit, Präzisionswaffen an Nordkorea zu liefern.