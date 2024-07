Rumänien: Klimawandel verwandelt Äcker in Wüsten

Im Süden Rumäniens kommt es aufgrund des Klimawandels zu einer Wüstenbildung. Die Landschaft gleicht bald der in Nordafrika. Deshalb wird an Lösungen gearbeitet.

Nicu Bileru macht sich Sorgen. Die Kartoffeln, die der Landwirt heute aus der staubtrockenen Erde seiner Felder in Südrumänien holt, sind zwar Frühkartoffeln, aber so früh musste er sie noch nie ernten, sagt er - eigentlich erst im August. Doch bis dahin wären sie verdurstet oder verbrannt. Der Boden wird im Sommer bis zu 70 Grad heiß. Also ist Bileru schon Mitte Juni mit seinem Traktor und der dröhnenden Erntemaschine im Schlepp unterwegs.

Es hätte mal ein Bewässerungssystem aus kommunistischen Zeiten gegeben, ein sehr gutes sogar, sagt Bileru. Doch niemand konnte oder wollte es vor dem Verfall schützen. Pumpen seien geklaut worden, Schleusen rosteten wohl fest. Was übrig blieb, reicht längst nicht mehr, um alle Bauern der Gegend mit ausreichend Wasser zu versorgen. Dabei benötigen die Bauern in der Region immer mehr Wasser, denn wegen des Klimawandels steigen die Temperaturen . Und es regnet weniger.

In Griechenland warnt der Gesundheitsminister davor, die hohen Temperaturen zu unterschätzen, um Leibe und leben nicht in Gefahr zu bringen.

Wüste in Rumänien breitet sich aus

An manchen Stellen in Südrumänien verwandelt sich Ackerland in Wüste. Cosmin Gherghe gräbt seine Hand tief in den Boden. Als er sie hochhebt, rieselt feiner Sand zwischen seinen Fingern. Gherghe arbeitet für eine NGO, die Bäume retten will. Hier wächst nichts mehr, erklärt er uns - toter Boden, metertief. Die Fläche ist etwa halb so groß wie das Saarland.